Мэрия Ирпеня купила елку по цене в 4 раза дороже киевской

Самую дорогую елку в Украине установили в городе Ирпень Киевской области.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Искусственная новогодняя елка высотой 16 метров обошлась бюджету Ирпеня почти в 200 000 гривен, о чем свидетельствует сайт закупок Prozorro.

О том, что ирпенская елка - самая дорогая в стране, отметил и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

- Самая дорогая елка, которую мы нашли - ее закупили в Ирпене. Она стоит 199 000, - сказал он.

Портал отмечает, что 200 тысяч гривен стоило само дерево, без иллюминации и украшений. Отмечается, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши ирпенской школы №18.

Ирпенская городская елка. Фото kotsubynske.com.ua

В то же время на создание новогоднего настроения в городе Буча направили более полумиллиона гривен из бюджета.

- На 67 новогодних елочных гирлянд бучанские чиновники потратили 178 800 гривен. Гирлянда 520 погонных метров - 80,25 тысячи гривен. Еще четыре гирлянды - комету, сосульку, орнамент и снежинку закупили за 192,6 тысячи гривен. А новый домик Деда Мороза стоил бучанцам 73 тысячи 500 гривен, - отмечает «Громада Приирпенья».

Как известно, живое 26-метровое новогоднее дерево для Киева обошлось в около 50 тысяч гривен с доставкой из Ивано-Франковска.