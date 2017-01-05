Мэрия Ирпеня купила елку по цене в 4 раза дороже киевской

Самую дорогую елку в Украине установили в городе Ирпень Киевской области.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Искусственная новогодняя елка высотой 16 метров обошлась бюджету Ирпеня почти в 200 000 гривен, о чем свидетельствует сайт закупок Prozorro.
О том, что ирпенская елка - самая дорогая в стране, отметил и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.
- Самая дорогая елка, которую мы нашли - ее закупили в Ирпене. Она стоит 199 000, - сказал он.
Портал отмечает, что 200 тысяч гривен стоило само дерево, без иллюминации и украшений. Отмечается, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши ирпенской школы №18.
В то же время на создание новогоднего настроения в городе Буча направили более полумиллиона гривен из бюджета.
- На 67 новогодних елочных гирлянд бучанские чиновники потратили 178 800 гривен. Гирлянда 520 погонных метров - 80,25 тысячи гривен. Еще четыре гирлянды - комету, сосульку, орнамент и снежинку закупили за 192,6 тысячи гривен. А новый домик Деда Мороза стоил бучанцам 73 тысячи 500 гривен, - отмечает «Громада Приирпенья».
Как известно, живое 26-метровое новогоднее дерево для Киева обошлось в около 50 тысяч гривен с доставкой из Ивано-Франковска.