НАБУ завело три новых дела по факту декларирования недостоверной информации, среди фигурантов – нардеп

После анализа данных с электронных деклараций Национальное антикоррупционное бюро Украины начало три новых расследования по декларированию недостоверной информации.

Имена подозреваемых в подаче ложных деклараций не разглашаются, однако, как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет об одном народном депутате и двух руководителей райгосадминистраций.

При этом, как уточнили в НАБУ, расследование по одному из этих дел начали после заявления общественной организации.

Как сообщалось, в ноябре 2016-го года НАБУ регистрировало три уголовных производства по фактам незаконного обогащения на основании анализа е-деклараций. Тогда одно производство касалось судьи, а два других - народных депутатов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генеральной прокуратуре Украины зарегистрированы уголовные производства в отношении народных депутатов из числа задекларировавших более $100 тысяч наличных средств для проведения их внеплановой проверки на предмет уклонения от уплаты налогов.