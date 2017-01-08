Архитектурная инспекция вновь оштрафовала ПАО «Николаевгаз»

Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области наложены штрафные санкции на заказчика, проектировщика и подрядчика строительства по результатам нескольких проверок на объекте «Стандартное присоединение для внешнего газоснабжения дома № 15 по улице Липовая» в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАСИ в Николаевской области.

Так, отмечается, что в октябре 2016 заказчик работ ПАО «Николаевгаз» не допустил должностное лицо органа государственного архитектурно-строительного контроля к проведению проверки.

«В ноябре Управлением осуществлено внеплановую проверку выполнения требований предписаний на указанном объекте, во время которой установлен факт наведения недостоверных данных в поданной декларации о начале строительных работ. В то же время, Управлением выявлены нарушения в проектной документации и в ведении строительных работ подрядчиком, Авторемонтно-агрегатным заводом Черкасского облпотребсоюза», - говорится в сообщении.

На основании многочисленных нарушений градостроительного законодательства должностными лицами Инспекции наложены штрафы на общую сумму 361,7 тысяч гривен.

Напомним, в ноябре 2016 года Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области оштрафовало ПАО «Николаевгаз» на 292,5 тысячи гривен.