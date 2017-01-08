Нацбанк введет купюру в 1 тысячу гривен – кто будет изображен, пока держат в тайне

Дмитрий Сологуб Национальный банк Украины планирует введение в оборот купюры номиналом в 1 тысячу гривен.

Об этом в интервью «Lb.ua» сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

- В целом, если смотреть на эту систему с купюрами, то есть какая-то оптимальная точка (…) Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят про евро. Что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров (в пояснении главы ЕЦБ Марио Драги говорилось, что эта купюра используется «для противозаконных действий», - авт.). А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры, - отметил Сологуб.

При этом он отметил, что пока еще нельзя говорить, кто будет на ней изображен.

- Говорить, кто изображен, нельзя. Потому что все документы по этой купюре приносят в красной папке «совершенно секретно». Но я думаю, что интригу мы продержим недолго, - резюмировал Сологуб.

Как известно, на данный момент Украины самой крупной купюрой является купюра номиналом в 500 гривен, на которой изображен Григорий Сковорода.

Стоит отметить, что намерения ввести купюру номиналом в 1 тысячу гривен в НБУ высказывали еще в 2011 году. Тогда даже был обнародован предварительный вид купюры. На ней был изображен известный украинский поэт, прозаик Пантелеймон Кулиш.