Николаевская таможня может выделить около 60 миллионов гривен в квартал на ремонт дорог, - Жолобецкий

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий заявил, что дороги Николаевской области требуют немедленных мер по комплексному ремонту, что поможет снизить уровень ДТП в регионе и увеличить его инвестиционную привлекательность. Николаевская таможня в рамках специального эксперимента способна давать около 60 миллионов гривен в квартал на эти цели.

Соответствующее заявление народного депутата распространила его пресс-служба.

- Состояние дорог нашего региона – катастрофическое. Не только местные дороги, но и трассы государственного значения пребывают в ужасном бедственном состоянии. Во многих районах области дорожное покрытие износилось на 85-95%. Это означает, что дорог там практически не существует, а есть лишь направления, которыми можно пользоваться только на свой страх и риск, - сообщил Александр Жолобецкий.

По его словам, в 2015 году четыре области (Одесская, Волынская, Львовская, Черновицкая) стали участниками таможенного эксперимента, который показал свою эффективность. Только Львовская область в позапрошлом году получила 600 миллионов дополнительных средств на дорожную инфраструктуру, а в 2016 году – 1 миллиард гривен.

- Теперь Николаевщина также будет пользоваться подобными преимуществами. По данным Николаевской таможни в прошлом году она перевела в госбюджет 3,8 миллиардов гривен таможенных платежей. Таким образом, таможенники могут дать необходимый денежный ресурс на ремонт наших дорог. Специалисты подсчитали, что только за один квартал таможня может предоставить на устройство дорог до 60 миллионов гривен, - уверен Александр Жолобецкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комитет ВР по вопросам бюджета поддержал включение Николаевщины в «таможенный эксперимент».