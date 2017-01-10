Сенкевич не смог объяснить как Департамент ЖКХ Николаевского горсовета попал в топ-10 заказчиков, которые игнорируют конкурентные закупки

Городской голова Николаева Александр Сенкевич, пытаясь объяснить каким образом Департамент ЖКХ Николаевского горсовета попал в топ-10 заказчиков, которые предпочитают публиковать отчеты, а не конкурентные допороговые закупки, заключив таким образом 336 договоров на 106 миллионов 568 тысяч 528 гривен, не смог конкретизировать как произошел сбой при публикации его подчиненными договоров с подрядчиками.

Об этом свидетельствует публикация заместителя министра экономического развития Украины Максима Нефедова на его странице в Facebook и комментарии к ней.

“Конец года - горячая пора, когда госорганы "осваивают" средства. Михаил Невдаха сделал на DoZorro анализ активных закупщиков, вместо допороговых тендеров только размещают отчеты о закупках. Топ-10 таких органов "отчитались" почти на миллиард гривен, только 15% их закупок были конкурентными, остальные - по принципу "дайте нам средства и не спрашивайте ничего, мы сами знаем у кого и по какой цене покупать", - написал Нефедов.

При этом он отметил что есть и позитивные моменты, так как теперь есть "вся эта статистика и аргументы, как и что нужно менять, чтобы увеличивать конкурентоспособность таких закупок". Нефедов отмечает, что до системы публичных электронных закупок ProZorro таких данных не было вообще, “все такие закупки были просто под ковриком”.

“НЕГАТИВ: Нет простого решения ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ НА ТЕНДЕР. Во-первых, не всегда это вина только закупщика. Средства иногда действительно приходят в конце декабря - и хотя допороговый тендер в ПроЗорро можно провести за 5 дней, понятно, что по некоторым категориям товаров это будет фикция, а не тендер. Подготовить тендерное предложение за пару дней часто трудно. Во-вторых, тендер - это инструмент. Чтобы он был эффективным, должны быть одновременно действия по маркетингу закупок, подготовке качественной тендерной документации, разрешения ситуации с обжалованием допорогов и тому подобное. Иначе затраты времени и ресурсов на проведение тендера будут бесполезны”, - считает замминистра.

По его словам, решить вопрос с допороговыми закупками может внесение комплексных изменений в закон о публичных закупках.

Из опубликованной Нефедовым инфографики следует, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета занял 4 место в топ-10 заказчиков, которые предпочитают публиковать отчеты, а не конкурентные допороговые закупки, заключив таким образом 336 договоров на 106 миллионов 568 тысяч 528 гривен.

В свою очередь городской голова Николаева Александр Сенкевич, комментируя публикацию Нефедова, отметил, что такая сумма неконкурентных допороговых закупок обусловлена тем, что бюджет в части Департамента ЖКХ был принят только в апреле 2016 года. При этом он напомнил о том, как СМИ сообщили о том, что мэрия Николаева 2 января 2017 без проведения торгов «раздала» 13,3 миллиона гривен на благоустройство города и опубликовал комментарий Департамента ЖКХ, в котором там, эту информацию называли фейковой и объяснили причину публикации такого числа заключенных договоров, сбоем платформы закупок.

“Для информации: общее количество заключенных департаментом ЖКХ в течение 2016 договоров составляет около 2700. Такое количество сделок по одному заказчику вероятно стала вызовом для системы Prozorro, которая начала функционировать недавно. Факт публикации договоров, заключенных в 2016 году только 02.01.2017 обусловлено исключительно недоработки и недостатки системы Prozorro, которая является достаточно новой и не вполне приспособленной к удобному процесса проведения закупок. Уместно будет отметить, что в конце прошлого года департамент ЖКХ обращался с соответствующим письмом к электронному площадке по недостатков системы относительно несвоевременной публикации ней отчетов о заключенных договорах”, - привел в качестве аргумента Сенкевич.

В ответ на такой комментарий Максим Нефедов написал, что любую информацию можно проверить(сопоставить дату, указанную в договоре Департамента и дату, когда отчет появился на сайте госзакупок, -ПН).

“Можно больше конкретики? Вы загружали месяцами договора, а на портале они появились только сейчас? Какой площадкой вы пользуетесь? Легко же проверить все даты”, - написал Нефедов.

В свою очередь Сенкевич написал, что не может ответить на этот вопрос, так не он публикует отчеты о проведенных закупках, а Департамент ЖКХ.

“Как и при старом мэре загружает данные не сам мэр, а Департамент. Не могу дать конкретику”, - ответил Сенкевич.

Стоит отметить, что использование ProZorro так называемых допороговых закупок (стоимостью до 200 тысяч гривен на товары и услуги и в 1,5 миллионов гривен на работы), является добровольным.

Напомним, что с 1 августа 2016 года Украина полностью перешла на тендерные закупки через систему ProZorro