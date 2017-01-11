НБУ признал неплатежеспособным «Платинум банк» - вкладчикам обещают вернуть деньги

Правление Национального банка Украины 10 января приняло решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам диагностического обследования Платинум Банка, проведенного в первой половине 2016 года, в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации. Ее должны были провести до 1 января 2017 года, но банк не достиг положительного значения капитала.

Национальный банк отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

Физическими лицами - владельцами существенного участия в Платинум Банке являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой, отмечает регулятор.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства. В то же время директор информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет рассказал причины, по которым ПБ становится государственным, и заверил, что после национализации с самим банком все будет хорошо. Ранее Данилюк заявил, что после того, как в ПриватБанке стабилизируется ситуация, государство выставит его на продажу.

Как известно, Порошенко заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка целостность их денег.