В Кабмине намерены создать в Коблево «агро-рекреационный кластер»

Министерство аграрной политики Украины планирует создать на территории Березанского и Очаковского районов Николаевской области так называемый «агро-рекреационный кластер» - круглогодичный курорт «Коблево».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В 2016 году Минагрополитики начало работу по созданию шести агро-рекреационных кластеров (судя по всему, сконцентрированной на некоторой территории группы взаимосвязанных компаний – ПН) в рамках реализации Концепции развития сельских территорий.

«Функционирование аграрных рекреационных кластеров позволит развивать в Украине зеленый туризм и станет толчком для развития малого и среднего бизнеса в сельской местности. По согласованному плану для создания кластеров определены круглогодичный курорт «Коблево», кластер «Диканька целый год» в Диканьском районе Полтавской области, «Казачий круг» в Черниговской области, «Эко парк Фрумушика» в Тарутинском районе Одесской области, «Медвин» в Иванковском районе Киевской области и курорты «Лазурное» и «Арабатская стрелка» в Херсонской области», - идет речь в сообщении.

- Реализация проекта по созданию агро-рекреационных кластеров позволит нам создать комплексный туристический продукт, расширить спектр услуг, обеспечить сельское население постоянными рабочими местами и дополнительными заработками. Так, в результате внедрения кластеров предполагается появление почти 3,5 тысяч новых рабочих мест, - заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Напомним, ранее Апелляционный суд подтвердил, что Березанская РГА незаконно продала землю в Коблево под строительство коттеджей.