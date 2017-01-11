Вакансий в Украине недостаточно для обеспечения всех работой, – Гройсман

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Вакансий, которые имеются в Украине, недостаточно для обеспечения всех граждан работой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, передает  Интерфакс-Украина.

"Создание новых рабочих мест - чрезвычайно актуальный вопрос... даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране - их недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить рабочими местами", - сказал он.

По его словам, вопрос создания новых рабочих мест находится в сфере развития экономики, и правительство заложило основы для стимулирования роста экономики.

Напомним, Гройсман выступил за то, чтобы государство переориентировалось с выплаты помощи безработным на создание новых рабочих мест.

Роман Свиридов

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