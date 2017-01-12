Ряд предпринимателей Центрального района Николаева оштрафовали за нарушение правил благоустройства

В среду, 11 января, административная комиссия Центрального района оштрафовала ряд предпринимателей на 16 тысяч 847 гривен за нарушение правил благоустройства.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

«Рассмотрены 49 дел по ст. 150 (нарушение правил пользования жилыми домами и жилыми помещениями), ст.152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов), ст. 182 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах). По результатам рассмотрения на нарушителей было наложено штрафов в размере 16 847 гривен», - сообщили в мэрии.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что у Сенкевича напомнили предпринимателям, что они обязаны убирать прилегающую к их заведениям территорию от снега