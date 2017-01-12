Президент пообещал «более/менее» миллиарда гривен на строительство дорог на Николаевщине в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в 2017 году на ремонт дорог в Николаевской области из государственного бюджета выделят больше миллиарда гривен.

Об этом он заявил во время открытия зала фехтования в Николаеве в четверг, 12 января, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«В 2017 году только в Николаевской области больше миллиарда будет выделено для того, чтобы строить новые дороги», – сказал Президент.

Порошенко отметил, что 25 лет не происходило активного строительства ни дорог, ни других объектов инфраструктуры. Сейчас же ситуация меняется в лучшую сторону, не смотря на то, что в стране происходит вооруженный конфликт на востоке страны.

Стоит отметить, что на вручении ордеров на квартиры участникам АТО в здании ОГА, Порошенко уже заявил, что на дороги Николаевщины выделят «почти миллиард».

Как известно, в Президент Украины Петр Порошенко посетил Николаев с рабочим визитом в четверг, 12 января.