В ГПУ подтвердили наличие $30 миллионов на счету у Лазаренко в Литве

Генеральная прокуратура Украины знает о 30 млн долларов бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которые лежат на счету в банке Литвы, и активно работает над их возвращением в Украину в течение последних полгода.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин в своем Facebook.

«Указанные деньги являются частью тех 280 млн долларов США, которые арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в пяти юрисдикциях мира», — написал он.

По словам Енина, сейчас гражданский процесс «правительство США против Лазаренко» вступил в свою финальную стадию.

«Успех этого процесса, который продолжается в США, в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины. Именно украинские следователи обладают уникальными доказательствами преступной деятельности Лазаренко и его сообщников, в частности относительно конкретных схем вывода грязных денег за границу, банковскиих счетов, проводок, бенефициаров и тому подобное. Во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 в Киеве были обеспечены допросы важных свидетелей по делу Лазаренко, включительно с бывшими премьерами, вице-премьерами и членами правительства Украины», — отметил замгенпрокурора.

Как заявил Енин, в случае положительного решения американского суда Украина начнет процесс возврата этих активов. Вердикт американского суда возможен в этом году.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Литве нашелся счет Лазаренко на 30 миллионов долларов.