Начальник Службы автодорог Николаевщины: «Если мы опять провалим год, то нас надо вывести на мост и скинуть»

Сергей Ткаченко Новый начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Сергей Ткаченко поручился, что в текущем 2017-м году дорожники не повторят опыт предыдущего года и используют все средства, выделенные на строительство и ремонт дорог.

Такое заявление он сделал в комментарии «Преступности.НЕТ» сразу по завершению выступления Президента Украины Петра Порошенко в Николаевской облгосадминистрации вечером в четверг, 12 января.

Напомним, Порошенко заявил, что Николаевщина получит в текущем году почти миллиард гривен на дорожные работы.

Как отметил Ткаченко, скорее всего, речь идет о сумме в целом, то есть о выделенных средствах из разных источников, не только из Государственного бюджета. И всю сумму он готов освоить.

- Будем по объектам расписывать, объявлять тендера, может, что-то сейчас объявим, где готова проектная документация, где мы можем запускаться с марта, а не с июля. То есть в этом направлении мы будем работать плотно. Вот звонят из «Укравтодора» по цифрам, спрашивают, что освоим. Будем стараться, конечно, освоить все. Потому что второй раз, не меня конкретно, но нас просто не поймут, если мы опять провалим год, то нас тогда надо просто вывести на мост и скинуть, и на этом все закончится, - заявил он. - Вы же видите, и губернатор озвучил, и президент озвучил, это не просто так. - Частично уже проектирование выполнено, сейчас будем видеть по финансированию, и будем уже что-то начинать, будем объявлять тендера по новой, пусть заходят крупные подрядчики, - добавил он.

И еще раз акцентировал, что неиспользованных денег просто не может остаться:

- Они будут освоены! Нам оказал доверие и Министр инфраструктуры, и «Укравтодор», и, в конце концов, губернатор, Президент. Вы же видите, что все делают акцент на дороги. Если мы не сделаем, нас просто не поймут, такого не может быть.

Что касается объектов, на которые в первую очередь будут направляться средства, Сергей Ткаченко заверил, что будут начинать с тех дорог, которые «самые кричащие».

- Будем смотреть по объектам, по направлениям. Понимаете, все хотят, чтобы были хорошие дороги, но как их…? Даже если бы нам дали 5 миллиардов, все равно мы не сделаем все дороги, - считает он.

И, судя по всему, в приоритете будут две государственные трассы Н-14 («Николаев-Кропивницкий»), и Н-11 («Николаев-Днепр»). По его словам, состояние этих двух дорог не выдерживает никакой критики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в текущем году на ремонт дорог было саккумулировано 600 миллионов, но в итоге было освоено чуть более 100 миллионов.

Стоит отметить, что в разгар строительного сезона, и когда было получено основное финансирование, в Службе автодорог Николаевской области произвели смену руководителя, исполняющим обязанности стал советник и.о. главы «Укравтодора» Евгения Бараха Николай Шульга. Который перед назначением Ткаченко ушел на больничный.

Под руководством Шульги в Службе автодорог признали, что строительный сезон 2016-го «профукали».

Кроме того на данный момент продолжается расследование в рамках уголовного производства по факту покушения на растрату государственных средств, выделенных на ремонт отдельных участков автомобильной дороги государственного значения Н-11 Днепропетровск-Николаев».

Ранее сообщалось о том, что процесс выделения денег из Государственного бюджета Украины на ремонт 10 километров многострадальной трассы Н-11 «Николаев-Днепр» длился весь 2016 год. В результате только в августе был проведен тендер на ремонт двух участков по 5 километров этой дороги, который, как заявил во время своего визита в Николаев 17 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян, выиграла донецкая компания «Альтком».

Однако, несмотря на то, что акцепт предложения «Альтком» состоялся еще 15 августа, договор был подписан только через 5 недель, 22 сентября, в связи с тем, что другой участник торгов, ЧП «Південьдортех», у которого были самые дешевые предложения по ремонту трассы, но заявки которого тендерный комитет отклонил, оспаривал результаты торгов в Антимонопольном комитете.

Кроме того, озвучивалась информация о том, что члены тендерного комитета отказались подписывать итоговые протоколы тендера, к чему их принуждал Николай Шульга, «отрабатывая приказ из Киева». Примечательно, он сам признался, что ранее работал на фирме «Альтком», и что до его назначения на должность в первоначальном варианте итоговых протоколов тендера комитет указал две фирмы – ООО «Південьдортех» и ООО «Дорлидер»,

13 сентября АМКУ отклонил жалобу ЧП «Південьдортех», но при этом, заметив злоупотребления при проведении процедуры закупки, обратился в НАБУ и Генпрокуратуру Украины, так как их устранение было вне его компетенции.

Тем временем, по информации «Вестника государственных закупок», спустя 1,5 недели, 22 сентября Служба автомобильных дорог заключила договора с ООО «Альтком».

Согласно договорам должны быть отремонтированы два участка автодороги «Николаев-Днепропетровск»: 5 километров на участке от 197/570 километра до 202+570 километра, а также еще 5 километров на участке от 219+660 до 224+660 километра. Первый участок согласно договору должен обойтись бюджету в 43 миллиона 227 тысяч 865 гривен, второй – в 43 миллиона 583 тысячи 59 гривен.