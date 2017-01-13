Исполком Николаевского горсовета отложил рассмотрение вопроса о повышение подомовых тарифов

В пятницу, 13 января, исполнительный комитет Николаевского городского совета отложил рассмотрение проекта решения, согласно которому предлагается увеличить подомовые тарифы за содержание домов и сооружений.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Городской глава при обсуждении повестки дня предложил перенести два вопроса («Об установлении подомовых тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в Николаеве» и «Об упорядочении работы жилищно-эксплуатационных предприятий, предоставляющих услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий») и предложил перенести их на следующий внеочередное заседание исполкома.

– У членов исполкома есть вопросы и к департаменту ЖКХ, также к обсуждению этих вопросов хотели присоединится депутаты Николаевского городского совета. Надеюсь, что в ближайшее время, мы с вами соберемся, чтобы получить объяснения от департамента ЖКХ о том, каким образом проводился расчет. Вопрос сложный, поэтому требуют дополнительного рассмотрения и обсуждения, – сказал мэр Александр Сенкевич.

С предлагаемыми новыми тарифами читатели «Преступности.НЕТ» могут ознакомится по этой ссылке.