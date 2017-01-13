В Николаеве продолжает стремительно расти курс доллара – в НБУ заявляют, что это «традиционный сезонный спад»

В пятницу, 13 января, в Николаеве курс доллара побил отметку в 29 гривен за доллар.

Так, курс доллара на «черном рынке» продолжает стремительно расти, на данный момент на «черном рынке» продать доллар можно за 29 гривен за доллар, а купить за 28,20. Также выросла цена на евро: продажа 30,40 гривен за евро, а покупка 29,50.

Отметим, что 13 января торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,26/27,34

В свою очередь резкое изменение курса гривни в НБУ объясняют ограниченным предложением иностранной валюты, что характерно для начала года. Об этом идет речь в пресс-релизе заместителя Председателя Нацбанка Олега Чурия по ситуации на валютном рынке.

«В первые послепраздничные дня на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Сейчас традиционный сезонный спад деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшей поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. Роль основного источника валютной выручки перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды», — объяснил Чурий.

По его словам, НБУ готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого.

В свою очередь, глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар.

«Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры», — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Гонтарева винит в падении гривны даже выдачу пенсий, но только не себя. Также после пенсионеров у Гонтаревой обвинили католическую Пасху в колебании гривны на межбанке.

Отметим, что в феврале прошлого года Гонтарева в Верховной Раде отчитывается о курсе гривны перед пустым парламентом.