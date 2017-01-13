Николаевщина получит 1,2 миллиарда гривен на ремонт и строительство дорог, - губернатор Савченко

В 2017 году Николаевская область получит на ремонт и строительство дорог 1,2 миллиарда гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Так, по словам Савченко, Николаевщина получит в два раза больше денег, чем другие области

«Спасибо за 1,2 миллиарда гривен на дороги. Мы получили в два раза больше, чем другие, поэтому через год с нас спросят за их освоения в два раза строже, чем с других!!!» - написал Савченко.

Кроме того председатель Николаевской ОГА поблагодарил руководство ГФС Украины за их позицию по аренде земли, министра инфраструктуры Владимира Омеляна за назначение нового руководителя Службы автодорог в Николаевской области, главу ГСЧС Украины в Николаевской области Максима Грицаенко и многих других.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко посетил Николаев с рабочим визитом в четверг, 12 января. Во время открытия зала фехтования он пообещал, что в 2017 году на ремонт дорог в Николаевской области из государственного бюджета выделят больше миллиарда гривен.

Однако уже в здании Николаевской областной государственной администрации, на вручении ордеров на квартиры участникам АТО, Петр Порошенко снова заявил о выделении денег на дороги в Николаевской области, но уже сказал, что выделят не «более миллиарда», а «почти миллиард».