Николаевская полиция разыскивает мужчину, пропавшего в 2014 году

Николаевская и харьковская полиция разыскивают без вести пропавшего 65-летнего Владимира Антоновича Гетьмана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что 5 августа 2014 года Гетьман не появился на работе и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Судя по сообщению полиции, Гетьман пропал без вести в Харьковской области.

Приметы: рост 178 сантиметров, на вид 60-65 лет, крепкого телосложения, волосы короткие темного цвета, на голове залысины.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в розыске без вести пропавшего, обращаться в управление уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по телефонам: (0512) 53-12-12, 093-982-34-72, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке под Николаевом пропал без вести 13-летний мальчик.