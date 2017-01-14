Главный дорожник Николаевщины о работе с депутатами: «Поможет деньгами – сделаем интересующий его объект»

Сергей Ткаченко Начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Сергей Ткаченко за две недели работы на новой должности не получал каких-либо просьб и предложений по ремонту тех или иных участков дорог от депутатов, но в будущем готов взаимодействовать с ними по принципу: «помог деньгами – отремонтировали интересующий объект».

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Сегодня (12 января, день приезда Порошенко в Николаев – ПН) познакомился с несколькими депутатами областного совета, несколькими депутатами Верховного совета. Ну, просто: здравствуйте, до свидания, представились, обменялись рукопожатиями, телефонами, не более того, - рассказал Ткаченко. - Я понимаю, может прийти депутат и просить что-то, если взамен предлагает что-то. Если он пробил деньги какие-то, пришел и сказал: вот… Софинансирование – это одно. А когда депутат приходит и говорит: «Вот делай то, потому что это мой округ» – это совсем другое. Пусть он поможет деньгами, и мы конкретно сделаем тот объект, который его интересует, - добавил он.

При этом он также отметил, что за столь короткое время не успел познакомиться и со всеми сотрудниками Службы, чтобы проводить какие-либо кадровые изменения, которых, по его словам, не избежать.

- Я не сторонник того, чтобы менять всех на всех. Да, какие-то кадровые изменения будут, это понятно, в любом случае. Но пока, честно говоря, даже не выучил весь коллектив поименно. Тем более вот эта напряженка, праздники, снежные заносы. Работаем в и кадровом направлении, будем усиливаться, - сказал он.

По информации Ткаченко, на данный момент штат Службы автодорог Николаевщины практически укомплектован, вакантными остаются только две должности. И он верит, если добросовестно сотрудничать с подрядчиками, доверие к Службе вернется.