Губернатор Николаевщины занял двенадцатое место в рейтинге самых богатых украинских чиновников и нардепов

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко занял двенадцатое место в рейтинге самых богатых украинских чиновников и народных депутатов по версии журнала «Forbes».

«В рейтинге Forbes всего трое участников не являются народными депутатами. Кроме президента Петра Порошенко, это мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко – №11 и №12 соответственно. Савченко лишь недавно сменил кресло в ВР Украины на губернаторский кабинет, став победителем конкурса, проводимого Национальным агентством по вопросам госслужбы», – пишет издание.

Состояние Алексея Савченко оценивается в 40,59 миллионов долларов США. Губернатор Николаевщины в наличных хранит 13,54 миллионов долларов США, а на его банковских счетах 10,55 миллионов долларов. Стоимость имущества Савченко составляет 480 тысяч долларов США.

Напомним, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко подал е-декларацию, в которой указал все свое движимое и неджижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет миллионы гривен.