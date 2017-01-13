Компании из черного списка Антимонопольного комитета выиграли на ProZorro более 460 миллионов гривен

За последний год компании из черный список АМКУ выиграли на торгах ProZorro более 460 миллионов гривен.

Об этом сообщает «OpenDataBot».

Наиболее активно такие соглашения проводились с октября по декабрь 2016 года. Например компания ООО «Визит», после решения АМК в августе 2016 выиграла после этого тендеров на 11,7 миллионов гривен.

«Мы начинаем отслеживать этот вопрос. Если среди кандидатов будет компания из черного списка АМКУ, мы вышлем заказчику эту информацию по электронной почте. Кроме этого, мы планируем сообщить об этом компании, которые проиграли в тендере. Такая информация может дать возможность участникам тендера обжаловать его результаты », - сообщает издание.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что «Укрзалізниця» и «Укравтодор» саботируют переход на ProZorro.