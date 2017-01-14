Николаевский бизнесмен заявил, что горвласть перед повышением тарифов должна их обосновать горожанам

Директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Симченко заявил, что городская власть Николаева прежде, чем повышать тарифы подомовых услуг, должна их обосновать перед горожанами.
Об этом Симченко написал на своей странице в Facebook.
«На ближайшем заседании исполкома планируется рассмотрение вопроса очередного повышения тарифов подомовых услуг для населения (освещение, лифты, вывоз мусора, уборка территории). Эти тарифы являются прерогативой городской власти и устанавливаются решением исполкома. Городская власть планирует повысить эти тарифы почти в два раза», - пишет Симченко.
«Может это повышение тарифов является экономически обоснованным и необходимым, а может быть и нет. Уверен, что горожанам, которые будут вынуждены оплачивать эти новые тарифы, крайне интересно из чего они складываются. Совсем недавно была утверждена новая структура мэрии с увеличением количества чиновников почти на 200 человек, что влечёт увеличение бюджетных расходов на их содержание на 50 миллионов гривен, и тут же предлагается увеличение подомовых тарифов. Где тут логика? Где мораль?» - отмечает бизнесмен.
При этом Симченко добавляет, что, «наверное, прежде чем ставить горожан перед фактом дополнительных платежей, им надо обосновать эти суммы».
«А то как-то некрасиво получается. Расходы бюджета (который, кстати, формируется горожанами) сначала без обоснования и объяснения увеличивают на 50 миллионов, а потом также без объяснений и экономических обоснований повышают тарифы для этих же горожан. Думаю, что подобные решения требуют максимально открытого, публичного обсуждения и экономического мониторинга. Ладно, тарифы, которые диктует Киев. На них тоже можно пенять и критиковать. Но до столицы далеко. А тут, на месте, где сами решаем, можно, по крайней мере, показать расчеты? Чиновники на службе громады? Или громада – это крепостные чиновников?
Ведь на то она и децентрализация. Чем прозрачней процесс, тем ближе истина», - резюмировал Симченко.
В пятницу, 13 января, исполнительный комитет Николаевского городского совета отложил рассмотрение проекта решения, согласно которому предлагается увеличить подомовые тарифы за содержание домов и сооружений.