Одесса стала самым дорогим городом Украины

Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни.

Рейтинг городов опубликовал портал «Numbeo».

В мировом рейтинге Одесса заняла 454 место. Украинская столица по данному показателю находится на 458 месте в мире и соответственно на втором по Украине.

На третьем месте в рейтинге наиболее дорогих городов находится Харьков (465 место в мире), на четвертом – Днепр (472 место в мире), на пятом – Сумы (473 место в мире), на шестом – Львов (475 место в мире).

Самым дорогим городом мира оказался административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее идут три швейцарских города - Женева, Базель и Цюрих. Необходим отметить, что Нью-Йорк оказался лишь на 16 месте.

При составлении данного рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, а также цены на продукты питания и одежду.

Напомним, Украина входит в пятерку рейтинга стран с худшими дорогами в мире.