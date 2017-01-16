Цены на некоторые лекарства в Украине завышены в 14 раз, - СМИ

Многие лекарства украинцам приходится покупать за границей из-за того, что в Украины цены на эти препараты завышены в несколько раз.

Об этом пишет Юлия Самаева в статье для ZN.UA.

«По данным организации «Пациенты Украины», украинцы часто вынуждены ездить за границу, чтобы купить там лекарства для себя или своих родственников, потому что там они дешевле в разы. Из проанализированных организацией 97 медпрепаратов треть (28,9%) продается в Украине дороже, чем в других европейских странах», — рассказала она.

Кроме того, по сравнению с референтными странами, цены на лекарства могут отличаться в 10 и более раз.

«Более того, на некоторые лекарства цены в нашей стране завышены в 14(!) раз по сравнению с референтными странами. И надо отдать должное правительству, которое все-таки решилось на реформу системы ценообразования на фармрынке», — говорится в статье.

Напомним, в 1 января в Украине поднялись цены на сигареты и алкоголь, а лекарства дешевеют