«Повышение пенсионного возраста и отмена моратория на продажу земли»: СМИ опубликовали новые требования МВФ к Украине

Опубликованы новые требования Международного валютного фонда к Украине, которые необходимо выполнить для получения следующих траншей.

Об этом сообщает «Экономическая правда»

В первую очередь, до конца января 2017 года, Кабинет министров должен принять решение о монетизации субсидий, а Фонд гарантирования вкладов - заказать аудит работы Приватбанка в последние полгода до национализации.

До конца марта 2017 года Верховная Рада должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет.

До конца марта 2017 года Верховная Рада также должна принять законопроект о рынке сельскохозяйственной земли и отменить действующий мораторий на ее продажу, а также прописать в законодательстве создание антикоррупционных судов.

К концу июня 2017 года в Украине должна появиться база получателей социальной помощи, также к этому сроку нужно выбрать еще одного аудитора для оценки выполнения бывшими акционерами Приватбанка условий реструктуризации.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что Украина может не получить очередной транш Международного валютного фонда и помощь от Евросоюза.