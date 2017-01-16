Минфин согласовал передачу «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города

Министерство финансов Украины согласовало передачу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность территориальной общины города Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Условием передачи ОКП является предоставление Николаевским горсоветом гарантии, согласно которой городская власть обязуется в течение определенного срока осуществлять все необходимые меры и предусматривать в бюджете города средства, достаточные для уплаты всех платежей по обслуживанию субкредита.

Речь идет о двух договорах займа «Повышения энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Все соответствующие договоры, после предоставления указанной гарантии, необходимо будет перезаключить.

Напомним, 7 декабря, на внеочередной сессии облсовета, депутаты одобрили передачу «Николаевоблтеплоэнерго» из общей собственности области в коммунальную собственность общины города Николаева. В ходе сессии Алексей Савченко предложил депутатам облсовета создать рабочую группу из представителей всех фракций, чиновников, представителей трудового коллектива и определиться с кандидатами на должность директора областного КП.