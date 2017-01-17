В Киеве вице-президент федерации бокса избил патрульных в райотделе

В Оболонском райотделе Киева «донецкий бизнесмен», вице-президент федерации бокса Николай Щур устроил драку с патрульными.

Об этом пишет в своем Facebook волонтер Роман Синицын.

«2 января в половине третьего ночи экипаж патрульной полиции на Оболони преследует и останавливает автомобиль MERCEDES-BENZ G 63, н.з. АА2222НН. За рулем гелика находится некая Войцеховская Елена Витальевна, 81 года. В нетрезвом состоянии. Для составления админматериалов, задувания в Драгер и.т.д. патрульные везут ее в Оболонский райотдел. Туда же сразу приезжает и Коля. Выручать Елену. У Коли в райотделе возникает спор с копами, которые составляют проткол и он начинает их пиздить (!!!). Ломает одному из них нос. Другие его крутят»,–пишет он.

Как отметил волонтер, бизнесмен предусмотрительно лег в Борис, чтобы не закрыли.

«Следователи завели дело по 345 статье, «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция там до 5 лет лишения свободы. Но вот зуб даю, что замнут. Если не сейчас — так на следующих этапах, слишком много у Коли денег и влиятельных знакомых. Да и вообще, говорят, что в иерархии бандитского Киева, Коля стоит очень ровно»,–резюмирует Синицын.

В свою очередь, директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко прокомментировал данный инцидент.

«Уже вручено подозрение в этом деле и скоро суд по избранию меры пресечения подозреваемому Щуру. Скоро об этом подробно сообщит Андрей Крищенко,»–написал он в комментариях под постом Синицына.

Напомним, в Николаеве экс-начальник РОВД, которого заподозрили в нетрезвом вождении, разбил нос и губу патрульным.