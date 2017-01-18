Набсовет «ПриватБанка» возглавил представитель МВФ

Энгин Акчакоча Наблюдательный совет «ПриватБанка» на своей первой встрече 17 января избрал своим председателем консультанта Международного валютного фонда Энгина Акчакочу.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня помогает восстановить крупнейший банк в стране», - отмечает Данилюк.

Данилюк утверждает, что новый наблюдательный совет «ПриватБанка» сформирован из мировых профессионалов. Большинство из них - иностранцы и представители международных финансовых организаций.

Акчакоча занимал должность генерального директора турецкого «Kocbank AS» с 1991 до 2000 года. В 2001, в разгар крупнейшего экономического кризиса в Турции, он был назначен председателем «Агентства по банковскому регулированию и надзору» (BRSA) и «Фонда гарантирования сберегательных вкладов» (SDIF). Он был ответственен за разработку и реализацию комплексной программы реструктуризации по реформированию и укреплению банковского сектора в Турции в соответствии с международными стандартами. До конца 2003 года он контролировал реструктуризации государственных банков, укрепление частных банков, регулирование и надзора. С 2004 Акчакоча работал консультантом МВФ в Центральном банке Нигерии и Национальном банке Кыргызстана.

23 декабря Минфинансов сформировал набсовет «ПриватБанка», в который вошли Акакоча, директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, управляющий партнер «Apollo Management» Андреа Монета, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, бывший замминистра финансов Артем Шевалев, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам «Нафтогаза Украины» Сергей Алексеенко.

Напомним, агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Приватбанка с «ССС» до «RD» (ограниченный дефолт).