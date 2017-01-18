Николаевским медикам впервые за 10 лет за бюджетный счет купили халаты

В Николаеве впервые за 10 лет за бюджетные средства городскому лор-отделению приобрели современное оборудование, а всех сотрудников городских больниц обеспечили медицинской одеждой.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, 18 января в городской больнице №4 состоялась передача нового современного эндоскопического ринохирургического комплекса для отделения отоларингологии, а также «мягкого инвентаря – медицинских халатов и костюмов – для сотрудников всех медучреждений города Николаева». Стоимость оборудования составила более 2 миллионов гривен.

- Для того, чтобы оказывать качественные медицинские услуги, нужно современное оборудование. В 2016 году город приобрел немало нужной техники. На этом мы не останавливаемся, в текущем году также предусмотрены средства на материально-техническое обеспечение наших больниц. А медицинские халаты и костюмы для сотрудников медицинских учреждений приобрели впервые за 10 лет. Сегодняшнее событие, уверен, не последнее, - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Заведующий отделения отоларингологии городской больницы №4 Вадим Казанжи рассказал, что с 2005 года никакого медицинского оборудования, кроме обычного перевязочного инструмента и аппарата «радионож», отделение не получало.

- Для нас это эмоциональный шок, - добавил Казанжи, - ведь эндоскопический ринохирургический комплекс – чудо техники, позволяющее работать бескровными методами.

Главный врач городской больницы №4 Василий Гунченко отметил, что в 2016 году существенную помощь получили все медицинские учреждения города.

Напомним, ранее сообщалось, что жительнице Николаева в 4-й городской больнице отказали в бесплатной МРТ из-за того, что она «много весит».