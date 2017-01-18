Суд разрешил добывать золото на Закарпатье фирме, связанной с беглым экс-главой МВД, - СМИ

Государственная служба геологии и недр по решению суда отменила остановку разрешений на добычу золота на месторождении в Закарпатской области для «Карпатской рудной компании», которую связывают с беглым экс-главой МВД Виталием Захарченко.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановление Высшего административного суда Украины.

В марте 2014 года региональное управление Госдепартамента геологического контроля провело плановую проверку фирмы, в результате которой были выявлены около десяти нарушений законодательства со стороны бизнесменов.

На основе данных проверки Госслужба геологии остановила специальное разрешение на разработку руд на соответствующем месторождении и дала «Карпатской рудной компании» месяц на исправление нарушений.

В итоге КРК подала в суд, где представила заключение, что фирма выполняет условия спецразрешения и исправила нарушения, а часть установленных проверкой нарушений фирма отменила в судебном порядке.

Закарпатский окружной административный суд в октябре 2016 году обязал возобновить действие спецразрешения КРК, это решение поддержал и Апелляционный суд.

В Высшем админсуде заявили, что Госгеонедра не указали нормы, которые нарушили суды предыдущих инстанций, принимая решение в пользу компании. Поэтому судья вообще отказался принимать кассацию к рассмотрению.

Напомним, компания сына беглого Януковича без конкуренции получила 61 миллион гривен на обогащение угля.