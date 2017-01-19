На Николаевщине жительница обвинила газовщиков в пропаже счетчика и начислении долга за отключенный газ – «Николаевгаз» отрицает

В жительницы Новой Одессы сотрудники газовой службы сняли на проверку счетчик, перекрыли подачу газа, но якобы продолжают начислять платежи за поставку топливу. В «Николаевгазе» отрицают обвинения женщины и говорят о законности всех действий.

Об этом идет речь в письме владелицы дома Лидии Горобченко, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам женщины, 14 мая 2015 года с ее дома, в котором живет ее брат, сотрудники газовой службы Карпов и Снидко сняли прибор учета потребления газа. Через год в дом была полностью прекращена подача газа, но Горбаченко уверяет, что ей продолжают поступать платежки за отсутствующую услугу, а счетчик так и не вернули.

«Уже 2017 год, а счетчик не вернули хозяину, более того в мае 2016 года полностью закрыли подачу газа в данное домовладение. Мой брат ходит в газовое хозяйство, как на работу. Но счетчик исчез. Но самое смешное, что по данному счетчику приходят платежки. Газ не поступает, а платежки приходят», – говорится в письме.

В «Николаевгазе» рассказали «Преступности.НЕТ», что 21 мая 2015 счетчик признали непригодным и вернули потребителю. Также газовщики уверяют о наличии записи об этом в журнале регистрации счетчиков. В нем же стоит соответствующая подпись потребителя от 7 июля 2015 года.

При отсутствии счетчика плата за газ начислялась по установленным нормам потребления топлива.

«После отключения от газоснабжения из-за наличия задолженности в мае 2016 начисления за газ потребителю прекращены. Последние начисления были по норме в мае (как раз накануне отключения). В квитанции за ноябрь видно, что в графе «начисления» стоит 0. Квитанция является напоминанием потребителю о наличии долга, который остался у него еще с мая месяца 2016 года», – говорится в сообщении газовой компании.

Напомним, в Николаеве газовщики без уведомления владельца проникли в чужой двор и перекрыли подачу газа.