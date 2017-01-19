Кабмин увеличил зарплаты учителям на 50%, а оклады госслужащим — на 15%

В среднем на 15% вырастут должностные оклады госслужащих и других категорий работников госорганов, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2000 гривен согласно закону «О госслужбе».

Соответствующее решение правительство приняло с целью упорядочения в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников государственных органов, сообщает пресс-служба КМУ.

Кроме того, правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, повысило размер пенсий и стипендий.

В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей — до 30%.

С 1 января 2017 первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления заработной платы в бюджетной сфере, составляет 1 тыс. 600 грн, а минимальная заработная плата составит 3 тыс. 200 грн. — она выросла на 100%.

Существенно в текущем году вырастут стипендии студентов, говорится в сообщении. Минимальная обычная стипендия вырастет на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV р.а.- на 54,3%, а стипендия отличников на эти специальности будет повышена до 102%.

Также в этом году дважды будут перечислены пенсии, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию.

Напомним, 6 декабря Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен в месяц.