Белорус «Малюта» из ведомства Авакова задекларировал, что при зарплате в $230 дал в долг 565 тысяч евро

Согласно налоговой декларации за 2015 год, белорус с украинским гражданством Сергей Коротких имеет полторы квартиры, самолет и одалживает знакомым по полмиллиона евро.

Об этом пишет «Белорусский партизан».

Сергей «Малюта» Коротких — белорус с богатой и сомнительной биографией. Ультраправый активист, друг российского неонациста «Тесака», он воевал в Украине в батальоне «Азов», был разведчиком с позывным «Боцман». В 2014 году Коротких получил украинское гражданство из рук Петра Порошенко.

В прошлом году «Малюта» возглавил отдел охраны объектов стратегического назначения полиции Украины. Соответственно, должен был подать декларацию за 2015 год. Официальный заработок Сергея Коротких составлял 6,5 тысячи гривен ежемесячно ($230 по нынешнему курсу). Однако жил он явно не по средствам.

В 2015 году «Малюта» сначала приобрел половину квартиры площадью около 75 квадратных метров в пригороде Киева. Жилье стоило примерно $16 тысяч. После была еще одна квартира, площадью 69 метров. Эта недвижимость стоила около $50 тысяч.

Также в мае 2015 года Коротких порадовал себя собственным самолетом. Он приобрел ремкомплект Л-39 «Альбатрос» 1982 года выпуска – это учебно-боевой небольшой самолет чешского производства. «Малюта» заплатил за него около $1,2 тысячи

Согласно декларации, Сергей Коротких хранит 223 тысячи долларов, 135 тысяч евро и 500 тысяч гривен, а еще 565 тысяч евро он одолжил третьему лицу. В итоге – около миллиона долларов. Также у Коротких есть часы неизвестной марки за $5 тысяч, и ценная авторучка Montegrappa за $4,3 тысячи. Она проходит в декларации как «ювелирное изделие».

Справка

Сергей «Малюта» Коротких родился в Тольятти в 1974 году, но потом переехал вместе с родителями в Беларусь. В 1992-1994 годах служил в белорусской армии, получил специальность специалиста технических средств разведки. После службы в армии поступил в школу КГБ. Отучился там 2 года, но вылетел с учебы из-за своих связей с радикальными группировками.

Коротких известен как один из лидеров Национал-социалистического общества (НСО) – одного из крупнейших ультраправых объединений в России. Также Коротких – двоюродный брат спецназовца Валерия Игнатовича, осужденного на пожизненный срок за похищение оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Кроме того «Малюту» считают виновным в участии в избиении белорусских оппозиционеров в 1999 году, а потом – в 2013 году – в кровавом конфликте с белорусскими антифашистами.