Гривня стабилизируется, обогнала Гану и Нигерию, - Bloomberg

Волатильность гривны в 2017 году будет незначительной.

Об этом говорится в обзоре аналитиков Bloomberg.

Согласно их подсчетам, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны.

Аналитики рейтингового агентства считают, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.

Однако, среди стран, по которым делался прогноз, Украина занимает далеко не первое место. Так, прогнозируемый уровень инфляции в Гане составляет 11,8%, Нигерии — 12,6%, Египте – 17,4%, Аргентине – 23,7%.

Лидирует по уровню сокращения потребительской способности населения Венесуэла с прогнозируемым уровнем инфляции в 403,5%.

Самой стабильной страной по росту цен будет Швейцария. Ожидаемый в 2017 году уровень инфляции в этом государстве составит 0,3%.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что падение курса гривны никак не связано с повышением минимальной зарплаты вдвое.