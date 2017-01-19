ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 5 тысяч евро моральной компенсации судьям за незаконное увольнение

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по 5000 евро моральной компенсации 15 судьям за незаконное увольнение их Верховной Радой.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 19 января, передают «Українські Новини».

Всего ЕСПЧ рассмотрел дела 18 судей, которые в разные годы (2010-2013) были уволены украинским парламентом за нарушение присяги.

Среди них бывший судья Окружного административного суда Киева, бывший заместитель Генерального прокурора (2014-2015) Олег Бачун, который был уволен с должности судьи в августе 2010 года.

По результатам рассмотрения исков ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей был нарушен п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека о несоблюдении принципов независимости и беспристрастности судебной системы.

Также ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей была нарушена статья 8 Конвенции в отношении уважения их частной жизни.

Украина в течение трех месяцев должна выплатить по 5 тысяч евро моральной компенсации 15 судьям: Владимиру Коржаченко, Олегу Бачуну, Людмиле Стасовской, Петру Ковзелю, Кириллу Кормушину, Лилии Васиной, Игорю Бараненко, Игорю Бондаренко, Нине Бабич, Александру Роздобудько, Лидии Токар, Александру Шкиндеру, Александру Вольвенко, Геннадию Неминущию и Наталье Середней.

11 заявителям суд обязал Украину выплатить по 11 тысяч евро компенсации расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательства в суде.

Кроме того, судье Лилии Васиной Украина должна выплатить 8 тысяч евро материальной компенсации.

Напомним, четверть украинских судей «спрятались» от проверок, выгодно уйдя в отставку.