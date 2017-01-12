В продолжение темы ремонтов…

В части капитальных ремонтов спортивных ШВСМ и ФОК а, назревает интересная история с продолжением. По статьям предусмотренным УК Украины. Однако не менее интересная картина маслом складывается и по музею Верещагина. Пока обработаны акты выполненных работ в части общих цифр и уже видны некоторые несоответствия в цифровом показателе. Например, в письме ответе указанна сумма освоенных средств в размере 1 705 568. 69 гривен.

Сводная сумма по актам получается сумма 1 996 053.10 гривен. Есть ещё показатель 323 433.13 гривен, которые, то начисляются в ноябре за выполнения работ, то в декабре почему-то минусуются.

Окончательная сумма со всеми плюсами и вычетами получается 1 672 619. 96 гривен. И вот как после этого сложить пазлы из цифровых показателей.

Ясно одно, что есть где-то решение этой задачи, но где пока не ясно. Есть ещё момент, что согласно основному договору подряда и всех дополнения к нему речь идёт, только срок действий договора до 31 декабря 2016 года, и не о каком переходе в 2017 год речи нет. Во всяком случае, у нас документов подтверждающее это на руках нет.

Отдельная тема будет и по видам работ, а так же сопутствующие нюансы, а как известно истина кроется в мелочах.

Представляю вашему вниманию документы, полученные от УКС Николаевской ОГА, чтобы картина проведения ремонта музея областного значения, в котором в этом году запланировано ряд знаковых мероприятий приуроченных великим художникам мирового значения, а именно Айвазовского и Верещагина.