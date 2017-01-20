Замглавы ЦИК Украины получила от экс-«регионала» подарок стоимостью полмиллиона гривен

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Жанна Усенко-Черная задекларировала подарок в неденежной форме стоимостью 500 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передает «Цензор.НЕТ».

Также Усенко-Черная задекларировала 90 тысяч гривен заработной платы. Подарок стоимость полмиллиона гривен она получила от Сергея Маликова. В 2006-2010 годах Маликов являлся секретарем Мариупольского городского совета и возглавлял городскую организацию Партии регионов.

Как известно, 28 января 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил Маликова с должности главы Государственного фонда содействия местному самоуправлению, которую он занимал с 2010 года, в связи с ликвидацией фонда.