Сумской горсовет через ProZorro пытался купить обезьяну-капуцина

Сумской городской совет опубликовал в системе государственных закупок ProZorro тендер на покупку обезьяны вида бурый капуцин стоимостью 50 тысяч гривен.

Об этом 24 января в эфире Hromadske.ua рассказал аналитик Transparency International Украина Виктор Нестуля.

На тендер так никто и не отозвался и его пришлось отменить. Обезьяна предназначалась для управления науки и образования.

"У них не вышло, никто не сделал им предложение, но у нас сразу появился вопрос - а зачем им капуцин", - удивился Нестуля.

Также он попросил в случае обнаружения странных закупок писать отзывы на мониторинговом портале Dozorro.

Напомним, компании из черного списка Антимонопольного комитета выиграли на ProZorro более 460 миллионов гривен