Сумской горсовет через ProZorro пытался купить обезьяну-капуцина

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Сумской городской совет опубликовал в системе государственных закупок ProZorro тендер на покупку обезьяны вида бурый капуцин стоимостью 50 тысяч гривен.

Об этом 24 января в эфире Hromadske.ua рассказал аналитик Transparency International Украина Виктор Нестуля. 

На тендер так никто и не отозвался и его пришлось отменить. Обезьяна предназначалась для управления науки и образования. 

"У них не вышло, никто не сделал им предложение, но у нас сразу появился вопрос - а зачем им капуцин", - удивился Нестуля. 

Также он попросил в случае обнаружения странных закупок писать отзывы на мониторинговом портале Dozorro

Напомним, компании из черного списка Антимонопольного комитета выиграли на ProZorro более 460 миллионов гривен

Роман Свиридов

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