Smart Maritime Group в прошлом году увеличила объемы производства на 49%

Василий Федин Smart Maritime Group (SMG, Херсон) в 2016 году увеличила выручку от реализации товарной продукции на 49% по сравнению с 2015 годом - до 395 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, в 2016 году на Херсонском судостроительном заводе построен и передан заказчику Южненскому филиалу Администрации морских портов Украины многоцелевой нефтемусоросборщик «SEA ANT» проекта НМ 440.

"Нефтемусоросборщик является уникальным судном, не имеющим аналогов среди судов подобного класса, эксплуатирующихся в портах Украины. Наряду с основной задачей судно может выполнять функции бонопостановщика, буксира-кантовщика, снабженца и пожарника", - сказано в сообщении.

За 2016 год силами SMG были отремонтированы и модернизированы 46 судов, среди них - пограничный сторожевой корабль «Николаев» Государственной пограничной службы Украины.

SMG продолжает развивать мощности по машиностроению и металлообработке. В течение 2016 года на машиностроительных мощностях были реализованы контракты на сумму 9 млн. грн. Среди основных заказчиков - группа компаний Метинвест, компания ЮГцемент и др.

Сумма налогов и сборов, уплаченных компанией в бюджеты всех уровней, за 2016 год составила 74 млн. грн., в том числе, в местные бюджеты - 23 млн. грн. Средняя заработная плата в целом по компании в декабре 2016 г. составила 6173грн., в том числе, средняя заработная плата рабочих основных специальностей (сварщиков и сборщиков) - 7000 грн.

«Несмотря на сложную внутреннюю обстановку и неоднозначное отношение зарубежных заказчиков к Украине, мы сумели выстоять и найти заказы. Сегодня мы обсуждаем с потенциальными заказчиками ряд новых перспективных контрактов в сфере судостроения. Надеемся, что 2017 год принесет стабильность, а вместе с ней – улучшение в отрасли», - прокомментировал итоги года генеральный директор Smart Maritime Group Василий Федин.

Как известно, Smart Maritime Group (SMG) - крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую (Черноморский судостроительный завод) и Херсонскую (Херсонский судостроительный завод).