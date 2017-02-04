Житель Николаева возмутился тем, как «сдирают» с людей деньги на походе к врачу в областном онкодиспансере

Для того, чтобы попасть на прием к врачу в Николаевском областном онкологическом диспансере, помимо всего прочего нужно купить 5 листов А4 по цене 2 гривны за штуку, на чем уже явно некоторые люди сделали налаженный бизнес.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал житель Николаева Валентин Пашковский.

- Меня это задело. Был в онкодиспансере на Васляева (Театральной, - ПН), водил маму по врачам. На дверях в 15 кабинет написано, что нужно купить до того, как зайти в кабинет к врачу. Я пошел купить то, что там написано. Взял все, кроме 5 листочков А4, не могу найти. Спрашиваю людей, мне говорят: «А здесь в районе больницы есть ларек, что продает пирожки, чай, кофе. Там можешь купить». Нашел ларек, спрашиваю: «Не знаете, где листочки можно купить». Она выглядывает с окошка и говорит: «Тебе к врачу?». Отвечаю: «Да». Она: «10 грн». И протягивает мне в пакетике 5 листочков, - рассказал николаевец.

- Либо я отстал от жизни, или это реально жесть. Мне-то все равно на 10 гривен, лишь бы мать в очереди не стояла. Но на улице гололед был, канцелярия фиг знает где. Как какой-нибудь старой бабушке покупать 5 листочков за 10 гривен. Уже на этой фигне люди наживаются, - возмутился парень.

Напомним, как ранее сообщалось, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявляла о процветании коррупции в областном онкологическом диспансере. По ее словам, неизвестно, каким образом используются средства государственного и областного бюджетов, которые выделяются на бесплатные лекарства, а тем временем с людей за один сеанс берут по 7-9 тысяч гривен.

До этого депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Петр Паламарюк обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с просьбой предпринять меры для разрешения сложившейся коррупционной ситуации в областном онкологическом диспансере, источником которой он назвал главного врача диспансера Михаила Терзийского.