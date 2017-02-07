Фонд Госимущества запланировал приватизацию «Николаевоблэнерго» на август этого года

Фонд государственного имущества обнародовал график приватизации в 2017 году. Планируется, что конкурс по приватизации 70% акций «Николаевоблэнерго» пройдет в августе текущего года.

Об этом пишет «Левый берег».

В марте ФГИ намерен выставить на торги «Сумыхимпром» (99,9%), в сентябре – Запорожский алюминиевый комбинат (68%), в октябре – «Центрэнерго» (78,3%), в ноябре – «Турбоатом» (75,2%), в декабре – Одесский припортовый завод (99,6%).

В августе должны пройти конкурсы на «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго» (65%), «Запорожьеоблэнерго» (60,2%) и «Тернопольоблэнерго» (51%). Условием приватизации этих облэнерго определено принятие закона «О рынке электроэнергии» и внедрение стимулирующего регулирования.

В июле фонд хочет продать на фондовых биржах блокпакеты акций энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Западэнерго», а также «Киевэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» (все – около 25% акций). В октябре на торги выставят 46% акций «Черкассыоблэнерго».

Напомним, ранее публиковалось журналистское расследование, в котором шла речь, что «Николаевоблэнерго» сознательно загоняют в долги и активно готовят под приватизацию «нужным людям». Полный контроль над предприятием могут получить российский олигарх Константин Григоришин или группа российских бизнесменов во главе с депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым.