Президент Украины объявил повторный конкурс на глав РГА в Николаевской области

Президент Украины Петр Порошенко объявил повторный конкурс на занятие вакантных должностей председателей трех районных государственных администраций в Николаевской области.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Президента.

Так, конкурс был объявлены по Первомайской, Доманевской и Баштанской РГА.

Согласно условиям проведения конкурса, всем желающим принять участие документы нужно успеть подать до 18:00 22 февраля, сам конкурс состоится в 10:00 28 февраля по адресу: город Киев, ул. Прорезная,15.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аналогичный конкурс уже состоялся 10 ноября 2016 года.

Тогд победителя определили только для Снигиревской РГА. Все остальные участники конкурс провалили. При этом среди них были действующие первые заместители глав районов, которые на данный момент исполняют обязанности руководителей.