«7 квартир, элитный автопарк и масса участков»: опубликованы «богатства» сожительницы нового главы Нацполиции

Сожительница главного кандидата на должность главы Нацполиции имеет 7 квартир, элитный автопарк и много земельных участков. При этом она никогда не занималась бизнесом, а сам полицейский всю жизнь прослужил в правоохранительных органах.

Об этом сообщает проект «Народное НАПК».

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес кандидатуру Сергея Князева на должность руководителя Главного управления Национальной полиции. Сергей Князев всю жизнь посвятил службе в правоохранительных органах – работал начальником ГУНП в Закарпатской и Ровенской области, а 10 ноября был назначен на должность начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

В е-декларации Сергея Князева указано, что он владеет двумя квартирами под Киевом: в Броварах и в поселке Чабаны. Последняя квартира находится в совместной собственности вместе с детьми и Викторией Князевой. Вместе с тем, в декларациях за последние три года Князев не указывал наличие жены.

ЖК "Вишневый уют" Новострой в селе Крюковщина

Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева получила две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 квадратных метра. Одна из них указана в е-декларации Сергея Князева, как совместная собственность с семьей.

Виктория Князева также владеет недвижимостью в Киеве. Ей принадлежит 2 квартиры в столице, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Гречко Маршала и на проспекте Петра Григоренко.

Участок в Киевской области Участок в Закарпатской области

В 2014 году экс-супруга Сергея Князева приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв.м в новостройке ЖК “Вишневый Уют” в селе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов. Через месяц после приобретения квартиры в селе Вишневом, Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Квартира площадью 57,4 квадратных метра в этом доме сейчас стоит 31 тысяч долларов.

Отметим, что в период приобретения Викторией Князевой квартир, Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области. За несколько месяцев после назначения Сергея Князева на должность председателя ГУНП в Закарпатской области (в июле 15 года), Виктория Князева приобрела квартиру площадью в 100 квадратных метра в Ужгороде на улице Петра Лінтура, 17. Цена за подобную квартиру достигает примерно 68 тысяч долларов.

Кроме того в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0.2069 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты, часть этого участка находится в лесу.

А уже за месяц до возвращения Сергей Князева до Киева в сентябре 2016 года Виктория Князева приобрела земельный участок в Киевской области площадью 0.1576 га в селе Литочки Броварского района. Целевое назначение — “для строительства и обслуживания жилого дома”. В этом же месяце Виктория Князева приобрела еще один участок в Броварском районе, также для строительства жилого дома в селе Рожны площадью 0.1118 га. Кроме того Князева владеет участком в селе Лукьяновка в Киевской области

Еще один участок Князевой площадью 0.2496 га находится в Киевской области в поселке Сошники. Согласно информации кадастровой карты половина этого участка – лес, другая половина озеро.

Также Виктория Князева обладает автопарком: Wolswagen Tuareg 2013 года выпуска, Mercedes-Benz e350 2010 года выпуска и Mercedes vito 2011 года, Приблизительная стоимость авто — 80 тысяч долларов.

Согласно данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда бизнесом не занималась.

Напомним, 8 февраля Кабмин назначил новым главой Нацполиции Сергея Князева