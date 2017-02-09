Прокурор Киева обзавелся в Одессе квартирой за миллион долларов, - СМИ

Прокурор Киева Роман Говда стал владельцем шикарных апартаментов в элитном доме "Ark Palace" на улице Генуэзской в Одессе.

Об этом сообщает сайт 048.ua.

Как сообщает сайт со ссылкой на источники в прокуратуре Одесской области, которую Говда возглавлял с апреля по сентябрь 2015 года, сделка была оформлена еще осенью, но стало известно об этом только сейчас.

Утверждается, что Говда приезжал в Одессу сразу после Нового года, чтобы осмотреть апартаменты и определиться с возможным видоизменением интерьера.

"Он их (апартаменты – ПН) не выбирал. Квартирой с ним рассчитались определнные люди в знак благодарности за услуги по возмещению НДС и прикрытию контрабанды. Просто по истечению нескольких месяцев у Говды с этими людьми что-то не заладилось и информация вышла в свет", - рассказал один из сотрудников прокуратуры Одесской области изданию.

"Хотя сам Говда, когда приезжал недавно в Одессу, рассказывал, что теперь и у него есть "где остановиться в Одессе". Просто никто не думал, что речь идет об апартаментах за 1 миллион долларов. Это шикарная квартира на одном из последних этажей с видом на море".

Согласно информации сайтов недвижимости подобные апартаменты стоимостью около 1 миллиона долларов состоят из 4-х комнат общей площадью 170 квадратных метров. Интерьер полностью укомплектован мебелью и аксессуарами из Италии. Из окон открывается шикарный вид на море.

Также сайт упоминает, что, несмотря на то, что Роман Говда с декабря 2010 по апрель 2014 года занимал должность начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности ГПУ, ему удалось избежать применения норм Закона о люстрации.

Когда Роман Говда работал в Одессе, Михеил Саакашвили обвинял сотрудников областной прокуратуры в рэкете и бандитизме.

6 июля 2016 года Юрий Луценко назначил Романа Говду прокурором Киева.

Напомним, прокурор, задержанный НАБУ за кражу талонов на 330 литров бензина, отделался выговором