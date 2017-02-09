МВД хочет повысить стоимость водительских прав и регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел хочет повысить стоимость водительского удостоверения и услуг по регистрации автомобилей.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил Владислав Криклий, руководитель Главного сервисного центра МВД Украины.

По его словам, сейчас ценовая политика "в некоторых вещах откровенно абсурдная".

"Например, сдача экзамена на получение водительского удостоверения, которая сейчас стоит 26 гривен. При этом мы предоставляем транспортное средство, которое нужно заправить. Я уже молчу об амортизационных расходах, которые гораздо больше 26 гривен... Водительское удостоверение или регистрация машины, это не просто право - это привилегия. Это не должно быть очень дешево, и уж тем более не должно доплачивать государство, потому что, как правило, водительское удостоверение и регистрацию машины получает не самый бедный человек", - сказал Криклий.

Он отметил, что в Германии, например, сдача экзамена стоит 700 евро.

"Никто, безусловно, в Украине даже не думает о таких заоблачных цифрах, но в то же время и 26 гривен - это тоже полный абсурд. Это не те деньги, которые человека остановят перед тем, чтобы некачественно готовиться или абсолютно пренебрегать знаниями правил дорожного движения. В Германии за пересдачу снова необходимо выложить 700 евро, а после, в случае несдачи, ты идешь еще раз учиться в автошколу. Само обучение в автошколе у них стоит около 1500 евро! Поэтому у них человек действительно очень заинтересован качественно научиться, а не купить документ", - считает Криклий.

Напомним, ранее в МВД подробно объяснили, кто и когда должен будет пересдавать экзамены на права.