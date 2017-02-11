Предприятия Министерства инфраструктуры потеряли в «Платинум Банке» около 500 миллионов гривен

Госпредприятия, которые подчиняются Министерству инфраструктуры Украины, потеряли в обанкротившемся «Платинум Банке» от 400 до 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на служебную записку Мининфраструктуры.

В конце 2016 года «Украэрорух» перечислил на текущие счета в «Платинум Банк» 160 миллионов гривен двумя траншами – 28 ноября и 29 декабря. Еще 46,3 миллиона гривен в банк завел государственный «Морской торговый порт «Черноморск».

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в целом в финучреждении остались средства более 10 госпредприятий. К началу 2017 года на счетах в «Платинум Банке» один только «Украэрорух» хранил 405 миллионов гривен. В Национальном банке Украины не скрывают, что «Платинум Банк» перед банкротством привлекал деньги из госсектора.

- Там были средства госпредприятий – суммарно около 500 миллионов гривен. Даже перед самым банкротством туда заходили государственные деньги, хотя мы запретили привлекать их, - сказала глава НБУ Валерия Гонтарева.

Цифру в около 500 миллионов гривен средств госпредприятий в «Платинум Банке» подтвердили и в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, что правление Национального банка Украины 10 января приняло решение об отнесении "Платинум Банка" к категории неплатежеспособных.