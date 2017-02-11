В минувшем году задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла почти в два раза

В 2016 году задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги выросла более чем в два раза.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В прошлом году общая сумма задолженности увеличилась на 12,5 миллиардов гривен и на сегодня долг населения составляет 23,4 миллиарда гривен.

«На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 миллиардов, за газоснабжение – 6,4 миллиарда, за содержание домов и придомовых территорий – 2,4 миллиардов, за централизованное водоснабжение – 1,5 миллиарда, за вывоз бытовых отходов – 0,4 миллиарда, за электроэнергию – 3,3 миллиарда гривен», – говорится в статье Юлии Самаевой.

Автор указывает, что в то же время, по итогам первого полугодия 2016 года, государство «из-за неадекватных норм» потребления и субсидий «переплатила» за газ 11 миллиардов гривен.

«Суммы сравнительные, отличие лишь в том, что долги населения - это живые деньги, которые надо извлечь из семейных бюджетов, а «переплаты» государства - это взаимозачеты между поставщиками ... и кто там считает эти «копейки», – заключает автор.

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и непосредственно коснутся наименее защищенных слоев населения - получателей субсидий.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что исполком Николаевского горсовета утвердил повышение подомовых тарифов. После этого депутаты горсовета создали рабочую группу, которая проверит, насколько обоснованы новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории. В ходе совместного заседания исполкома с членами рабочей депутатской группы так и не был достигнут компромисс в вопросе повышения подомовых тарифов.

На сессии 9 февраля депутаты горсовета отменил решение исполкома о повышении подомовых тарифов за содержание домов и сооружений. При этом до 15 февраля будет разработано новое решение исполкома, которое позволит утвердить новые подомовые тарифы, которые вступят в действие с 1 марта этого года.