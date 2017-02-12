Украина потеряла из-за африканской чумы свиней около 200 миллионов гривен из бюджета, – Госпродпотребcлужба

С момента первой вспышки в Украине опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) в 2012 году, государственный бюджет потерял около 200 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, передает УНИАН.

- Фактически, объем прямых убытков от АЧС на данный момент превышает 130 миллионов гривен. Общие потери, включая косвенные, мы оцениваем в сумму около 200 миллионов гривен, - сказал он.

По словам Лапы, за последние 4 года вследствие эпидемии Украина потеряла более 120 тысяч свиней. В частности, в 2016 году ветеринары изъяли 52 тысяч животных, а с начала 2017 – уже 2,8 тысячи голов.

Глава ведомства добавил, что по состоянию на 10 февраля домохозяйства получили около 14,2 млн грн компенсации за изъятых свиней, а промышленные производители – около 116 млн грн.

При этом Лапа полагает, что для того, чтобы борьба с эпидемией АЧС была более успешной, механизм выплаты компенсации за изъятых животных должен быть усовершенствован. Поскольку государство не может уплатить предпринимателям и селянам обещанные средства в полном объеме, они нередко скрывают факты болезни свиней. В таком случае животные нелегально утилизируются, их мясо развозится по регионам, и вирус продолжает распространяться.

Кроме того, Госпродпотребслужба предлагает создать мобильные рабочие группы по борьбе с распространением АЧС, а также в несколько раз увеличить штрафы за неидентифицированный скот и перевозку животных без сопроводительных документов.

Также, стоит отметить, по данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 33 вспышки АЧС против 91 в предыдущем году. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в 2017 году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения.

Справка

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

Напомним, 28 июля 2016 года противоэпизоотическая комиссия объявила чрезвычайное положение в Новоодесском районе в связи с обнаружением африканской чумы. Также, жители Николаевщины утверждают, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу. В итоге, в Новой Одессе и округе был объявлен 40-дневный карантин, на въездах в город установили 4 карантинно-полицейских поста, которые обеспечивают контроль за перемещением свиней и продукции из них.

Также сообщалось, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». Эти чиновники подозреваются в сокрытии вспышки свиной чумы в Новой Одессе, поскольку огласка могла помешать их преступному бизнесу.

Ранее случаи чумы свиней на Николаевщине зафиксировали в Новой Одессе, селах Баловное, Дымовское, и Подлесное (все в Новоодесском районе), а также в Мешково-Погорелово (Витовский район).