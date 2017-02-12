В УПЦ МП рассказали, что помогли бойцам ВСУ и пострадавшим в зоне АТО почти на 13 миллионов гривен

Социально-гуманитарная помощь Украинской Православной Церкви Московского патриархата военнослужащим, раненым воинам, семьям военнослужащих и пострадавшим от боевых действий в зоне АТО в 2016 году составила 12,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Председатель Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, сообщил, что указанным категориям людей также оказана гуманитарная помощь весом около 547 тонн.

- Конечно, объем помощи гораздо больше. Не все афишируют свою благотворительную деятельность, многие совершает дела милосердия тайком, — уточнил отец Владислав.

Он также отметил, что каждый христианин призван служить Богу через своего ближнего.

- Нельзя быть равнодушным в это нелегкое для нашей страны время. Ведь любое горе — это наше общее горе, любая беда — наша общая беда. Помогать нуждающимся — наш непосредственный долг, — подчеркнул священник.

По данным отдела по социально-гуманитарным вопросам, в прошлом году УПЦ помогла почти 9,4 тысячам военнослужащих и раненым воинам, передав им продукты питания, одежду и термобелье, средства гигиены, медикаменты и прочее.

Также была оказана помощь 14 846 нуждающимся жителям зоны АТО, вынужденным переселенцам и семьям украинских военных.

Напомним, в декабре 2016 года из плена боевиков на Донбассе был освобожден украинский военный Тарас Колодий, который попал к ним в ходе боев в Донецком аэропорту в 2015 году. Среди причастных к освобождению был и епископ УПЦ МП Митрополит Онуфрий.