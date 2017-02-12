«Кризис позади», – в НБУ заявили, что банковская система очистилась

Василий Фурман Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере уже позади.

Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщил член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

- Банковская система на протяжении последних трех лет, то есть в 2014, 2015, 2016 годы, пережила очень непростые времена. И можно сказать о том, что чистка банковской системы завершена, — подчеркнул он.

В то же время Фурман отметил, что это не означает, что банки, особенно маленькие, не будут банкротиться или самоликвидироваться.

- Понятно, что это будет, это нормальный процесс, это происходит во всем мире. Но такого, как у нас раньше не было, когда каждую неделю пачками банки уходили с рынка, такого не будет, — заверил он.

Член совета НБУ добавил, что сегодня банковская система уже очистилась, и ей можно доверять.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что крупных банкротств банков в Украине больше не будет.