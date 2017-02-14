Футболисты МФК «Николаев» получают 4-15 тысяч гривен зарплаты в месяц, - СМИ

Игроки МФК «Николаев» получают в месяц зарплаты размером от 4 до 15 тысяч гривен, а футболисты николаевского «Судостроителя» - от 2,5 до 5 тысяч гривен.

Об этом пишет «Николаевский футбол» со ссылкой на издание «СпортАрена».

Отмечается, что указанные данные являются неофициальными.

«Для того, чтобы собрать данные сугубо о зарплатах, мы опросили полсотни специалистов, работающих в первой и второй лигах – футболистов, тренеров, агентов, функционеров. Бывало, даже говоря об одних и тех же командах, они называли иной раз диаметрально разные цифры. Что нужно понимать: цифры меняются, каждый день несет новые трансферы, случаются кризисы у спонсоров, не всегда громкие слова подтверждаются реальными делами. Так что воспринимайте эту информацию, как есть. Она неофициальная и может местами быть неточной, однако, как утверждают наши анонимные консультанты, в целом отображает тенденции в низших лигах», - отмечают авторы материала.

В инфографике указано, что самые высокие зарплаты в первой лиге в «Ильичевце» (10-120 тысяч гривен) и «Черкасском Днепре» (10-75 тысяч). На порядок ниже зарплаты в «Сумах», «Тернополе» и «Скале». Во второй лиге богаче других выглядит «Рух» (5,5-50 тысяч), а «Судостроитель» оказался в компании клубов с самыми скромными зарплатами – впрочем, таких команд набралось треть дивизиона.

Издание отмечает, что в первой и второй лиге тоже случаются задержки с выплатой зарплат и премиальных, но суммы не рухнули в десятки раз, как это случилось в высшем дивизионе. Хотя, конечно, из-за курса доллара условные 20 тысяч тогда и сейчас – совершенно разные вещи.

В низших лигах по-прежнему считают деньги в гривнах. Знающие люди уверяют, что раньше клубы жили, конечно, богаче, но если брать общую ситуацию, то зарплаты сохранились, кое-где под задачи даже возросли, а вот буквально сейчас, в связи с подъемом минимальной зарплаты по всей стране, клубы тоже вынуждены вносить изменения в свои бюджеты. Но нередко клубы объявляют о том, что пора затянуть пояса, и снижают свои расходные ведомости.

Также упоминается о подъемных, которые игроки получают при переходе в новый клуб. Иногда это просто аванс – например, полугодичная зарплата наперед, но нередко это и специальный бонус, дополнительная оплата, которую оговаривают при подписании контракта. С премиальными ситуация следующая – у бедных клубов может быть фонд в 10 тысяч гривен на всю команду за победу. Часто практикуется гибридная схема: например, тысяча гривен за победу дома и две – за выездную, либо же удваивание суммы за каждую следующую победу, если началась серия.

У каждого клуба также есть свои списки для штрафных санкций, кто-то штрафует за опоздание на занятие, кто-то – за выбитый мяч в аут во время игры, кто-то – за испорченную амуницию.